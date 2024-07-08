70 супружеских пар-долгожителей из Новосибирской области получили медали «За любовь и верность»

Вручение такой награды в День семьи, любви и верности уже стало традицией. Напомним, что начиная с 2009 года, общее количество награждённых супружеских пар Новосибирской области (включая 2024 год) составляет 797.

В 2024 году в числе награждённых: супруги Пепеляевы (город Новосибирск), отметившие 60-летие совместной жизни; супруги Армяновы (Ордынский район) – «золотые» юбиляры; супруги Валовы (Искитимский район), педагогический стаж работы которых – более 45 лет; супруги Косаревы, «золотые» юбиляры, воспитавшие четверых детей, двое из которых – приёмные.

Фото: nso.ru