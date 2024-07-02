18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Новосибирске объявили фотоконкурс «Донор — это звучит гордо!»

Конкурсные работы будут оцениваться по креативности и количеству лайков с репостами в соцсетях.

pixabay.com

Новосибирцам предлагают разместить фотографии доноров в социальных сетях с хештегом #донорэтозвучитгордо. Организаторы будут оценивать посты по креативности и количеству лайков. Фотографии победителей разместят в Новосибирском метрополитене.

Новосибирская ассоциация детских объединений при поддержке управления молодежной политики и управления общественных связей мэрии Новосибирска объявили конкурс фотографий «Донор — это звучит гордо!».

С 24 июня по 24 сентября участникам необходимо вступить в сообщество «Помоги делом!» и разместить на личной странице «ВКонтакте» фото донора, сделанное во время или после сдачи крови. В описании фотографии нужно указать фамилию, имя, отчество донора, количество донаций.

Размещать посты могут как сами доноры, так и родственники доноров, используя фото из семейных архивов.

Конкурсные работы будут оцениваться по креативности и количеству лайков с репостами.

Лучшие десять фотографий будут размещены в Новосибирском метрополитене в рамках выставочного проекта «Донор — это звучит гордо!».

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

0+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: