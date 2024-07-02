В Новосибирске объявили фотоконкурс «Донор — это звучит гордо!»

Новосибирцам предлагают разместить фотографии доноров в социальных сетях с хештегом #донорэтозвучитгордо. Организаторы будут оценивать посты по креативности и количеству лайков. Фотографии победителей разместят в Новосибирском метрополитене.

Новосибирская ассоциация детских объединений при поддержке управления молодежной политики и управления общественных связей мэрии Новосибирска объявили конкурс фотографий «Донор — это звучит гордо!».

С 24 июня по 24 сентября участникам необходимо вступить в сообщество «Помоги делом!» и разместить на личной странице «ВКонтакте» фото донора, сделанное во время или после сдачи крови. В описании фотографии нужно указать фамилию, имя, отчество донора, количество донаций.

Размещать посты могут как сами доноры, так и родственники доноров, используя фото из семейных архивов.

Конкурсные работы будут оцениваться по креативности и количеству лайков с репостами.

Лучшие десять фотографий будут размещены в Новосибирском метрополитене в рамках выставочного проекта «Донор — это звучит гордо!».

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru



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