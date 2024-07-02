В Новосибирске объявили фотоконкурс «Донор — это звучит гордо!»

Конкурсные работы будут оцениваться по креативности и количеству лайков с репостами в соцсетях.
Новосибирцам предлагают разместить фотографии доноров в социальных сетях с хештегом #донорэтозвучитгордо. Организаторы будут оценивать посты по креативности и количеству лайков. Фотографии победителей разместят в Новосибирском метрополитене.
Новосибирская ассоциация детских объединений при поддержке управления молодежной политики и управления общественных связей мэрии Новосибирска объявили конкурс фотографий «Донор — это звучит гордо!».
С 24 июня по 24 сентября участникам необходимо вступить в сообщество «Помоги делом!» и разместить на личной странице «ВКонтакте» фото донора, сделанное во время или после сдачи крови. В описании фотографии нужно указать фамилию, имя, отчество донора, количество донаций.
Размещать посты могут как сами доноры, так и родственники доноров, используя фото из семейных архивов.
Конкурсные работы будут оцениваться по креативности и количеству лайков с репостами.
Лучшие десять фотографий будут размещены в Новосибирском метрополитене в рамках выставочного проекта «Донор — это звучит гордо!».
Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru
0+
Комментарии (0)