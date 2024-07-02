Новосибирский врач создала полезный шоколад, разрешенный даже людям с сахарным диабетом

Елена Колотилкина — практикующий врач превентивной медицины, диетолог, нутрициолог, предприниматель и мама троих детей. Совместно с коллегой гинекологом-эндокринологом, врачом превентивной антивозрастной медицины Натальей Киденко она создала полезный кетошоколад, который содержит минимальное количество углеводов, полезные жиры в виде нерафинированного какао-масла холодного отжима и кокосового молока 60% жирности. Вместо сахара используются сублимированные ягоды, фрукты и пребиотики.

«Большинство производителей используют рафинированное какао-масло и сахарозаменители. Зачастую на упаковке можно увидеть указание, что шоколад без сахара, но в составе мы обязательно увидим кокосовый сахар или различные фруктовые сиропы. Такие десерты не решают проблему с пристрастием к сладкому. Поэтому я решила отказаться от любых сахарозаменителей», — рассказала Елена Колотилкина. В составе полезного шоколада нерафинированное какао-масло, а сладковатый вкус дают пребиотики, кокосовое молоко и сублимированные порошки из ягод и фруктов, отметила врач.