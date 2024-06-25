Более 4,5 новосибирских подростков устроились на временную работу в 2024 году

Как отметил заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов, в соответствии с законодательством всем ребятам гарантируется официальное трудоустройство. Работодатель выплачивает им заработную плату из расчета не ниже минимального размера оплаты труда пропорционально отработанному времени. Дополнительно в период временного трудоустройства подросткам за счет средств областного бюджета осуществляется выплата материальной поддержки в размере 3800 рублей. В текущем году уже 4,7 тысяч подростков нашли временную работу.



«Если говорить о специализации, то чаще всего несовершеннолетние трудятся в качестве подсобных рабочих, курьеров, фасовщиков и комплектовщиков товаров, уборщиков производственных и служебных помещений. Также они привлекаются к благоустройству и озеленению территорий, к работе в библиотеке и к проведению культурно-массовых мероприятий», – добавил Владимир Машанов.



Для получения государственной услуги по организации временного трудоустройства в свободное от учебы время подростку в возрасте от 14 до 18 лет необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг и подать в электронном виде заявление через единую цифровую платформу «Работа в России» в отделы занятости населения по месту постоянной регистрации.