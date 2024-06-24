Новосибирцы стали участниками марафона, посвященного донорству костного мозга

Ультра 50 – это продолжение концепции всероссийского марафона донорства костного мозга #ДавайВступай, который проходил в 2023 году. Новосибирская область также была участником данного марафона, в рамках которого добровольцы могли сдать биологический образец для генетического анализа и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.

В этом году марафон стартовал 22 мая в 13 регионах Российской Федерации. Новосибирск стал заключительным, тринадцатым, городом, проекта. Накануне старта с организатором марафона встретился министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов. В ходе встречи Артем рассказал о своем проекте. Сергей Ахапов отметил, что проект является прекрасной мотивацией для всех, кто столкнулся с болезнью лицом к лицу.