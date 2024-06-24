Новосибирцы стали участниками марафона, посвященного донорству костного мозга

Амбассадор донорства костного мозга, мировой рекордсмен Артем Алискеров пробежал в Новосибирске марафон Ультра 50.
Ультра 50 – это продолжение концепции всероссийского марафона донорства костного мозга #ДавайВступай, который проходил в 2023 году. Новосибирская область также была участником данного марафона, в рамках которого добровольцы могли сдать биологический образец для генетического анализа и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.
В этом году марафон стартовал 22 мая в 13 регионах Российской Федерации. Новосибирск стал заключительным, тринадцатым, городом, проекта. Накануне старта с организатором марафона встретился министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов. В ходе встречи Артем рассказал о своем проекте. Сергей Ахапов отметил, что проект является прекрасной мотивацией для всех, кто столкнулся с болезнью лицом к лицу.
Помимо самого марафона, Артем Алискеров проводит встречи с общественностью и лекции в ВУЗах. В СГУГиТ 21 июня спортсмен выступил с лекцией «Жизнь на грани возможного» и рассказал о важности здорового образа жизни, спорте и о том, где брать силы и мотивацию для преодоления сложных потрясений. В 2019 году Артему Алискерову был поставлен диагноз — лейкоз. Чтобы побороть рак, ему пришлось пройти 31 курс химиотерапии. Когда Артём прошел последний курс химиотерапии, его выписали, а уже через 11 дней он вскарабкался на самую высокую гору Европы – Эльбрус.
— Своим примером я хочу показать, что рак — это не приговор, — говорит Артем Алискеров. — Это можно преодолеть, можно заново, с еще большей силой полюбить эту жизнь. Я понял, что все возможно, можно снять любые ограничения. Если вам говорят, что что-то невозможно, то они правы, но это все только в их мире. В вашем же мире все зависит только от вас. Никогда не сомневайтесь в ваших силах. Это марафоны не ради пройденных километров, а для спасения жизни людей. И я стремлюсь сделать все возможное для того, чтобы что-то изменить, чтобы об этой проблеме узнало как можно больше людей.
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