В День памяти и скорби новосибирцы высадили аллею из 250 елей

В Новосибирской области на территории парка культуры и отдыха «Парк-Кольцово» высадили памятную аллею из 250 елей в рамках Международной акции «Сад Памяти» нацпроекта «Экология». Мероприятие стало финальной точкой проекта в 2024 году.

Новосибирская область активно участвует в акции «Сад памяти» – мероприятия проходят как в лесничествах, так и в большинстве муниципальных образований нашей области. Курирует региональные мероприятия проекта министерство природных ресурсов и экологии региона. Сегодня в финальной акции на территории Новосибирской области приняли участие около 120 человек.