В День памяти и скорби новосибирцы высадили аллею из 250 елей

«Очень приятно видеть здесь людей разных возрастов, представителей разных профессий, объединенных таким благим делом, ведь наше природное богатство, лес, это то, что мы создаем сейчас, но радовать он будет уже наших потомков», — отметил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.
В Новосибирской области на территории парка культуры и отдыха «Парк-Кольцово» высадили памятную аллею из 250 елей в рамках Международной акции «Сад Памяти» нацпроекта «Экология». Мероприятие стало финальной точкой проекта в 2024 году.
Новосибирская область активно участвует в акции «Сад памяти» – мероприятия проходят как в лесничествах, так и в большинстве муниципальных образований нашей области. Курирует региональные мероприятия проекта министерство природных ресурсов и экологии региона. Сегодня в финальной акции на территории Новосибирской области приняли участие около 120 человек.
«Акция «Сад памяти» ценна не только тем, что позволяет увековечить память о подвиге наших героев, который никого не может оставить равнодушным, это настоящая связь поколений. Очень приятно видеть здесь людей разных возрастов, представителей разных профессий, объединенных таким благим делом, ведь наше природное богатство, лес, это то, что мы создаем сейчас, но радовать он будет уже наших потомков», – обратился к участникам акции министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.\
Фото: nso.ru
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