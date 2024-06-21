В Новосибирске открылось психологическое молодежное пространство

В Новосибирской области активно ведется работа по созданию и развитию локаций для организации и проведения молодежных событий – мастер-классов, концертов, семинаров, тренингов, кинопросмотров. Для этого в 2018 году был запущен инфраструктурный молодежный проект «Открытые пространства». На сегодняшний день в регионе открыто 18 пространств.

Проект реализуется при поддержке департамента молодежной политики Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области».

Одну из таких площадок – психологическое молодежное пространство «Шоколад» в Новосибирске, открытую в 2024 году, в рамках пресс-тура 21 июня посетил руководитель департамента молодежной политики региона Сергей Федорчук. «Чем больше открытых пространств будет функционировать в нашем регионе, тем ярче, насыщеннее и интереснее будет организован досуг нашей молодежи. В таких пространствах молодежь приобретает новые навыки, знания, способствующие самореализации и личностному росту. В 2024 году в рамках проекта состоялись интенсивы для действующих кураторов пространств, созданных за все время существования проекта и серия обучающих семинаров для новых команд. В результате семинаров определилась тройка победителей седьмого сезона проекта, которым предстоит открыть свои пространства с помощью грантов в 2024-2025 годах», – отметил Сергей Федорчук.