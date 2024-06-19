В Новосибирской области состоится спортивно-экологический праздник «Система ФЕСТ»

Благотворительный фонд «Система» совместно с цифровой экосистемой МТС и Группой «Эталон» при поддержке правительства Новосибирской области и наукограда Кольцово проведут в Новосибирске с 21 по 23 июня 2024 года социокультурный фестиваль «Система ФЕСТ». В программе трехдневного Фестиваля насыщенные и разнонаправленные мероприятия, цель которых – создать уникальное пространство для диалога бизнеса и студентов, познакомить молодых людей с карьерными возможностями, детей и взрослых с экопривычками, укрепить культурные связи на уровне российских регионов.

21 июня в 10:00 (НГУАДИ им. А.Д. Крячкова, Красный проспект, д. 38) Старт фестивалю будет дан в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова (НГУАДИ им. А.Д. Крячкова). В пресс-конференции примут участие министр образования Новосибирской области Мария Жафярова, ректор НГУАДИ им. А.Д. Крячкова Наталья Багрова, президент Благотворительного фонда «Система» Лариса Пастухова, директор по региону Сибирь Группы «Эталон» Алексей Соколов, представитель цифровой экосистемы МТС, мэр наукограда Кольцово Николай Красников.

По итогам пресс-конференции состоится подписание трехстороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между НГУАДИ им. А.Д. Крячкова, Группой «Эталон» и БФ «Система». Подписанный документ закрепит взаимодействие Университета, Фонда и компании реального сектора экономики поможет комплексно решать вопросы эффективного трудоустройства студентов и выпускников региона.

В 11.00 стартует круглый стол «Интеграция образования и бизнеса: от профориентации к первому рабочему месту», на котором участники обсудят актуальные задачи, проблемы и вызовы, стоящие перед высшей школой и отечественным бизнесом. В мероприятии примут участие: Мария Жафярова, министр образования Новосибирской области, Наталья Багрова, ректор НГУДИ А.Д. Крячкова, Лариса Пастухова, президент БФ «Система», представители цифровой экосистемы МТС Алексей Соколов, директор по региону Сибирь Группы «Эталон», Олег Скринник, директор по работе с региональными органами власти Группы «Эталон», Екатерина Некрасова, директор по управлению персоналом, организационному развитию и КСО Группы «Эталон», Денис Смирнов, руководитель службы развития и БИМ-технологий ООО «ЭталонПроект», Ксения Козельцева, руководитель Группы КСО Группы «Эталон».

В 12.00 Начнутся карьерные встречи и открытый диалог студентов с представителями Группы «Эталон» и БФ «Система». Алевтина Ксенофонтова, руководитель Центра профориентации и наставничества Фонда, познакомит студентов, преподавательский состав НГУАДИ и всех желающих с проектами по профессиональному сопровождению молодежи, реализуемыми Фондом – социальным партнером крупнейших работодателей страны. Участники встречи узнают о возможностях участия в проектах «Стажировки «Лифт в будущее» и Стипендиальной программы «Система». Представители цифровой экосистемы МТС расскажут о карьерных возможностях и программах поддержки студентов и молодых специалистов в компании. Представители Группы «Эталон» – директор по управлению персоналом, организационному развитию и КСО Екатерина Некрасова, руководитель службы развития и БИМ-технологий ООО «ЭталонПроект» Денис Смирнов, руководитель Группы КСО Ксения Козельцева, руководитель направления дизайна Роман Васильев – расскажут о карьерных программах в Группе.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства образования Новосибирской области minobr.nso.ru



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