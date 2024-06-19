Более 70 тысяч детей отдохнут этим летом в новосибирских лагерях при школах

О работе пришкольных лагерей в период летних каникул шла речь в ходе пресс-тура на площадке Биотехнологического лицея №21 наукограда Кольцово с участием заместителя министра образования региона Владимира Щукина и координатора федерального проекта «Навигаторы детства» в Новосибирской области Ирины Саблиной.

«В настоящее время в регионе организована работа 913 лагерей с дневным пребыванием детей, а всего в летний период их будет открыто 948. В этом году существенно увеличится количество работающих площадок в июле и в августе. 64 тысячи детей отдохнут в июне, а с учетом последующих двух месяцев ожидаемое количество увеличится до 71 тысячи человек. Это самый массовый и самый доступный вид отдыха», – отметил Владимир Щукин.

При этом он уточнил, что каждый лагерь имеет свою программу, которая формируется на основе федеральных методических рекомендаций. Один из таких федеральных проектов - «Орлята России» - в нашем регионе реализуется второй год.

«Навигаторы детства помогают в организации детского отдыха при взаимодействии с общественными организациями, являются руководителями лагерей, или берут на себя функции методистов при проведении профильных смен. Совместно с педагогами делают летних отдых для детей интересным и познавательным», – подчеркнул Владимир Щукин.