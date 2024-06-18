В Новосибирской области состоится федеральный этап ярмарки «Работа в России»

В Новосибирской области 28 июня пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа в России. Время возможностей». Вопросы готовности муниципальных площадок к проведению мероприятия обсудили 18 июня в Правительстве региона на заседании оргкомитета, прошедшего под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова.

«Мы продолжаем работу по подготовке к проведению Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Новосибирской области. Работа на всех площадках ярмарки должна быть выстроена активно и плодотворно, наша основная цель – большое количество закрытых вакансий и трудоустроенных граждан по итогам ярмарки. Главам муниципальных районов и городских округов дано поручение максимально четко провести подготовительную работу», – подчеркнул Сергей Нелюбов.

Мероприятия ярмарки пройдут во всех муниципалитетах региона, основными площадками станут ГКЗ им. А.М. Каца, Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова. В программе работы основных площадок – бизнес-игра для студентов, консультации экспертов по подготовке к успешному прохождению собеседования для соискателей, работа профориентационной зоны. Ожидается, что будет представлено более 7,5 тысяч вакансий, в федеральном этапе ярмарки примут участие более 400 работодателей.

Напомним, региональный этап ярмарки «Работа в России» прошел в Новосибирской области 12 апреля 2024 года на 32 площадках. Участие приняли 418 работодателей, было представлено более 7 тысяч вакансий, проведено более 3,5 тысяч собеседований, 802 участника трудоустроено. Организатор Всероссийской ярмарки трудоустройства – Минтруд России, а также региональные центры занятости при участии отраслевых союзов, объединений, образовательных организаций, общественных объединений. Информационную поддержку мероприятиям Всероссийской ярмарки трудоустройства оказывают АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Диалог».

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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