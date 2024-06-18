Новосибирская область вошла в число лидеров по эффективности молодежной политики

Соответствующие результаты мониторинга эффективности реализации молодежной политики в регионах России за 2023 год были представлены на прошедшем Всероссийском семинаре-совещании во Владивостоке. В нем приняли участие региональные министры и руководители органов власти, ответственные за молодежную политику.

Новосибирская область заняла 6-7 место. Регион был представлен в группе Х – среди субъектов с численностью молодого населения более 500 тысяч.