Новосибирская область вошла в число лидеров по эффективности молодежной политики

Новосибирская область, представленная в категории регионов с численностью молодого населения свыше 500 тысяч, попала в топ-10.
Соответствующие результаты мониторинга эффективности реализации молодежной политики в регионах России за 2023 год были представлены на прошедшем Всероссийском семинаре-совещании во Владивостоке. В нем приняли участие региональные министры и руководители органов власти, ответственные за молодежную политику.
Новосибирская область заняла 6-7 место. Регион был представлен в группе Х – среди субъектов с численностью молодого населения более 500 тысяч.
Сергей Федорчук, руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области, поблагодарил команду молодежи региона с достойным результатом работы за 2023 год. «Нам есть к чему стремиться, цель на 2024 год – войти в пятерку, а для этого нам предстоит сделать много работы. Сегодня наша главная задача – создавать все условия, чтобы наша молодежь связывала свое будущее с Новосибирской областью», – отметил Сергей Федорчук.
Мониторинг формируется по итогам выполнения ключевых показателей эффективности реализации молодежной политики в субъектах РФ. На рейтинг влияет развитие инфраструктуры, добровольчества, патриотического воспитания, поддержка молодых семей, проведение мероприятий для детей и молодежи. Мониторинг дает возможность оценить комплексность развития молодежной политики в регионе, а также помогает определить точки роста в реализации этого направления по всей стране.
Фото: nso.ru
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