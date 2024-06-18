Новосибирские волонтеры провели экосубботник в Дендрологическом парке

15 июня волонтеры вышли на субботник – благодаря их дружным усилиям потускневшие диваны и урны на центральной, липовой, еловой аллеях Дендрологического парка вновь засияли яркими красками

Дирекция подведомственного минприроды региона ГБУ НСО «Природоохранная инспекция» обратилась к региональному представительству Национального Совета корпоративных волонтеров с просьбой предоставить краску для благоустройства зон отдыха и беседок в Дендрологическом парке в рамках проекта «Шефство над заказником».

Идею проекта поддержала участник НСКВ НСО компания «Siberian Wellness» («Сибирское здоровье»). Для благоустройства были предоставлены все необходимые материалы, в том числе экологичная акриловая краска – без запаха и вреда для окружающей среды.

Выбрав погожий день, волонтеры вышли на субботник. Краска быстро сохла и не доставила никому дискомфорта, этот факт отметили посетители парка, поблагодарив волонтеров.