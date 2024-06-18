Новосибирские волонтеры провели экосубботник в Дендрологическом парке

Неравнодушных жителей поблагодарил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.
15 июня волонтеры вышли на субботник – благодаря их дружным усилиям потускневшие диваны и урны на центральной, липовой, еловой аллеях Дендрологического парка вновь засияли яркими красками
Дирекция подведомственного минприроды региона ГБУ НСО «Природоохранная инспекция» обратилась к региональному представительству Национального Совета корпоративных волонтеров с просьбой предоставить краску для благоустройства зон отдыха и беседок в Дендрологическом парке в рамках проекта «Шефство над заказником».
Идею проекта поддержала участник НСКВ НСО компания «Siberian Wellness» («Сибирское здоровье»). Для благоустройства были предоставлены все необходимые материалы, в том числе экологичная акриловая краска – без запаха и вреда для окружающей среды.
Выбрав погожий день, волонтеры вышли на субботник. Краска быстро сохла и не доставила никому дискомфорта, этот факт отметили посетители парка, поблагодарив волонтеров.
«Мы покрасили 36 антивандальных диванов коричневой краской и 36 урн светло-серой краской, получилось красиво», – рассказала Лариса Буянтуева, руководитель природоохранного проекта «Мир вокруг тебя» компании «Siberian Wellness».
Диваны для отдыха стали как новые – они выполнены на деревянных основаниях и своевременная окраска просто необходима, чтобы элементы не портились от осадков и послужили для гостей и отдыхающих как можно дольше.
В планах на ближайшие дни у сотрудников парка благоустройсто еще двух беседок. Краску на эти цели также предусмотрели.
«Очень хорошо, когда сами жители выходят и приводят в порядок тот или иной объект. Нужно помнить, что все начинается с нас самих, и если нам не безразличен наш родной край, мы можем сделать многое. Спасибо волонтерам, компаниям регионального совета корпоративных волонтеров, которые делают добрые дела», – отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.
В экологическом субботнике приняли участие восемь волонтеров: сотрудник регионального минприроды вместе с добровольцами Центра серебрянных волонтеров и корпоративными волонтерами компаний «Новосибирскэнергосбыт», «РЖД» и «Siberian Wellness».
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