Новосибирские студенты завоевали три первых места на фестивале «Российская студенческая весна»

Талантливые ребята из нашего региона представили 14 номеров по четырем творческим направлениям: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное» и «Театральное».
Делегация Новосибирской области при поддержке Правительства региона приняла участие в XXXII (III) фестивале «Российская студенческая весна» для студентов профессиональных образовательных организаций, который проводился в Ставрополе. Студенты вернулись с достойными результатами, завоевав три первых места, одно второе и одно третье. Кроме того, четыре представителя региона приняли участие в церемонии закрытия фестиваля.
Как прокомментировал руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области Сергей Федорчук, участие студентов учреждений среднего профессионального образования во всероссийском фестивале стало доброй традицией. «В Новосибирской области мы стараемся создавать все условия для того, чтобы студенты, получая образование, могли заниматься и творчеством. Их победы – большая радость для нас», – подчеркнул Сергей Федорчук.
Новосибирцы представили 14 творческих номеров в 4 направлениях: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное» и «Театральное». Новосибирцы завоевали еще одну важную награду. В рамках фестиваля подведены итоги III Всероссийского конкурса на лучшую организацию творческой деятельности в профессиональных образовательных организациях. В число победителей в этом году вошел Новосибирский педагогический колледж №1 им. А.С. Макаренко – он получит денежную премию.
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