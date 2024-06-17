Новосибирские студенты завоевали три первых места на фестивале «Российская студенческая весна»

Делегация Новосибирской области при поддержке Правительства региона приняла участие в XXXII (III) фестивале «Российская студенческая весна» для студентов профессиональных образовательных организаций, который проводился в Ставрополе. Студенты вернулись с достойными результатами, завоевав три первых места, одно второе и одно третье. Кроме того, четыре представителя региона приняли участие в церемонии закрытия фестиваля.