27 новосибирцев получили знаки «Почетный донор России» в свой «профессиональный» праздник

«Благодаря вам, благодаря тому, что каждый день в донорские пункты приходят люди, жители Новосибирской области, сегодня мы справляемся со всеми вызовами», — поздравил доноров министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
В честь Всемирного дня донора глава регионального минздрава вручил почетным донорам награды нового дизайна. С этого года нагрудный знак «Почетный донор России» полностью поменял внешний вид. Теперь он состоит из двух элементов: белой планки с эмблемой Минздрава России и круглой нижней части с соответствующей надписью, двумя каплями крови (символизирующими донора и реципиента) на ладони на фоне расходящихся лучей и оливковой ветвью.
В Центре крови обновленные награды «Почетный донор России» получили 27 жителей региона. С праздником доноров поздравил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов: «Я очень вам благодарен и хочу сказать от лица всей системы здравоохранения, что благодаря вам, благодаря тому, что каждый день в донорские пункты приходят люди, жители Новосибирской области, сегодня мы справляемся со всеми вызовами. Поэтому огромное вам спасибо за ваше отношение, за вашу любовь к людям. Будьте здоровы!»
Условия получения звания не изменились. Необходимо безвозмездно сдать кровь и ее компоненты (кроме плазмы) 40 раз или плазму крови – 60 раз. Либо сдать и кровь, и плазму – 25 и 40 раз соответственно.
Во Всемирный день донора в Центр крови пришли сдать кровь более 200 человек. Традиционно всем после донации дарили подарки, сувениры, билеты в музеи и на концерты.
Количество доноров, сдавших кровь в 2023 году в Новосибирском центре крови, – 24 083. Из них первичных – 6 245. Всего было выполнено 50 457 донаций и заготовлено 34 142,22 литра цельной донорской крови, из которой произвели более 25 видов «живого лекарства».
ВОЗ утвердила День донора ровно 20 лет назад. По этому поводу в 2024 году его отмечают под девизом «Дню донора 20 лет: благодарим доноров».
Фото: zdrav.nso.ru
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