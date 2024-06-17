27 новосибирцев получили знаки «Почетный донор России» в свой «профессиональный» праздник

В честь Всемирного дня донора глава регионального минздрава вручил почетным донорам награды нового дизайна. С этого года нагрудный знак «Почетный донор России» полностью поменял внешний вид. Теперь он состоит из двух элементов: белой планки с эмблемой Минздрава России и круглой нижней части с соответствующей надписью, двумя каплями крови (символизирующими донора и реципиента) на ладони на фоне расходящихся лучей и оливковой ветвью.

В Центре крови обновленные награды «Почетный донор России» получили 27 жителей региона. С праздником доноров поздравил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов: «Я очень вам благодарен и хочу сказать от лица всей системы здравоохранения, что благодаря вам, благодаря тому, что каждый день в донорские пункты приходят люди, жители Новосибирской области, сегодня мы справляемся со всеми вызовами. Поэтому огромное вам спасибо за ваше отношение, за вашу любовь к людям. Будьте здоровы!»