В Новосибирской области пройдет исторический фестиваль «Сибирский оплот»

На берегу озера Малиновое 15 июня пройдёт исторический фестиваль «Сибирский оплот» при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области. Это место, где планируется создать настоящий исторический парк, отражающий облик первых русских укреплений на территории нашей области – сибирских острогов.

На площадках «Сибирского оплота» реконструкторы представят наполнение будущего исторического парка: ратное дело и огненный бой служилых людей – основателей сибирских острогов на рубеже XVII – XVIII веков, выставки макетов оружия и защитного снаряжения, походные стоянки и оборонительные сооружения, народные промыслы и ремесла, быт и хозяйство, средневековая игротека и исторический тир, искусство звонарей, выступления фольклорных коллективов и фолк-групп. Для самых маленьких посетителей фестиваля будут организованы специальные площадки по боям на мягком оружии, стрельбе из средневековых катапульт и детский лучный тир.

Ключевым историческим периодом фестиваля является покорение Сибири на рубеже XVII – XVIII веков. «Сибирский оплот» представит не только облик служилых людей Сибири и коренных жителей – ойрат, но и первых солдат Петровской эпохи в Сибири. Для поддержки своих единомышленников на фестивале соберутся исторические реконструкторы других эпох: ландскнехты из эпохи Ренессанса, средневековые рыцари и дамы, викинги из раннего средневековья, легионеры и гладиаторы из античности.

Во время проведения фестиваля будут соблюдены все необходимые требования по общественной безопасности. Посещение всех основных площадок фестиваля бесплатное. Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться в официальном сообществе фестиваля.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



6+