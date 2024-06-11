В преддверии Дня России Андрей Травников вручил новосибирской молодежи паспорта

Традиционно накануне государственного праздника – Дня России – в Правительстве Новосибирской области чествуют тех, кто вносит важный вклад в развитие родного региона: как совсем юных новосибирцев, так и тех, кто уже прошёл длинный трудовой путь.

Так, губернатор Андрей Травников вручил главный для каждого жителя нашей страны документ – паспорт – ребятам, которые добились больших успехов в спорте, культуре, науке и других сферах. Глава региона поздравил их с двойным праздником: Днём России и получением паспорта гражданина Российской Федерации.

«Вы уже достигли определённых успехов, вас заметили и посчитали важным и необходимым отметить ваши достижения участием в этой церемонии.

Момент, действительно, торжественный и волнительный. Хотел бы отметить, что любовь к большой Родине начинается с любви к своей семье, с любви к родине малой. Уважаемые друзья, когда вы будете планировать свою дальнейшую судьбу, помните об этом, может быть, это поможет вам добиться успехов в сибирской столице — в Новосибирске, стать известными и уважаемыми, чего я вам искренне желаю. Будьте успешны. Ваш успех — это успех нашей России, успех Новосибирской области», — обратился к ребятам Андрей Травников.