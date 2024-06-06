В Новосибирской области наградили многодетных родителей

Как отметил во время церемонии награждения замгубернатора Сергей Нелюбов, число многодетных родителей в Новосибирской области стабильно растет: сейчас в регионе проживает 47 тысяч многодетных семей, в них воспитываются порядка 160 тысяч ребятишек. Заместитель Губернатора тепло поблагодарил награжденных за огромный родительский труд, подчеркнув, что если человек счастлив в семье, то у него и в жизни всё ладится.

Знаком отличия Новосибирской области «За материнскую доблесть» отметили 16 многодетных жительниц региона. Всего же за период действия награды (с 2008 года) знак отличия вручили 1 323 многодетным матерям.