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Общество

В Новосибирской области наградили многодетных родителей

Им вручили знаки отличия «За материнскую доблесть» и «Отцовская слава».

nso.ru

Как отметил во время церемонии награждения замгубернатора Сергей Нелюбов, число многодетных родителей в Новосибирской области стабильно растет: сейчас в регионе проживает 47 тысяч многодетных семей, в них воспитываются порядка 160 тысяч ребятишек. Заместитель Губернатора тепло поблагодарил награжденных за огромный родительский труд, подчеркнув, что если человек счастлив в семье, то у него и в жизни всё ладится.

Знаком отличия Новосибирской области «За материнскую доблесть» отметили 16 многодетных жительниц региона. Всего же за период действия награды (с 2008 года) знак отличия вручили 1 323 многодетным матерям. 

nso.ru
nso.ru
nso.ru

В рамках мероприятия знаком отличия «Отцовская слава» наградили и многодетного отца: у Михаила Блынского из Искитимского района подрастает четверо детей. Знак отличия действует в регионе с 2013 года, 19 отцов, воспитывающих в неполной семье трех и более детей, имеют данную награду.

В Новосибирской области действует 21 региональная мера поддержки семей с детьми. Кроме того, многодетным семьям с семью и более детьми предоставляется автомобильный транспорт, для родителей с пятью детьми предусмотрена единовременная денежная выплата на ремонт и строительство жилья, действуют выплаты многодетным семьям с первоклассниками, студентами ВУЗов и т.д. С 1 мая 2024 года многодетным родителям компенсируются не только коммунальные услуги, но также и плата за жилое помещение.

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