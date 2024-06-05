День эколога новосибирцы отметили глобальной уборкой на центральном пляже Академгородка

На центральном пляже Академгородка в День эколога прошла волонтерская акция «Вода России» нацпроекта «Экология», направленная на очистку береговой линии. Благодаря стараниям волонтеров, было собрано 63 мешка бытового мусора, 42 мешка с пластиком, 11 мешков со стеклом и восемь мешков с металлом.

«Очень символично, что сегодняшняя акция проходит в День эколога, и очень приятно, что проходит она именно в Новосибирской области. Наш регион всегда активно участвует в экологических мероприятиях, это видно и по большому количеству молодежи» – обратился к участникам акции исполняющий обязанности заместителя министра природных ресурсов и экологии региона Евгений Стукалин.