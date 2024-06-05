День эколога новосибирцы отметили глобальной уборкой на центральном пляже Академгородка

Результаты уборки впечатляют — 120 мешков мусора.
На центральном пляже Академгородка в День эколога прошла волонтерская акция «Вода России» нацпроекта «Экология», направленная на очистку береговой линии. Благодаря стараниям волонтеров, было собрано 63 мешка бытового мусора, 42 мешка с пластиком, 11 мешков со стеклом и восемь мешков с металлом.
«Очень символично, что сегодняшняя акция проходит в День эколога, и очень приятно, что проходит она именно в Новосибирской области. Наш регион всегда активно участвует в экологических мероприятиях, это видно и по большому количеству молодежи» – обратился к участникам акции исполняющий обязанности заместителя министра природных ресурсов и экологии региона Евгений Стукалин.
Перед стартом уборки участники посмотрели видеообращение со словами поддержки от почетного жителя Новосибирска, трехкратного победителя Олимпийских игр – сенатора РФ Александра Карелина. «Ваша активная жизненная позиция и неравнодушие к вопросам экологии делают наш мир чище и лучше. Эта акция показывает, что каждый из нас способен внести свой вклад в сохранение природы для будущих поколений. И я вас за это благодарю», – отметил он.
Во время торжественного открытия директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Вячеслав Дунаев поблагодарил команду общественной детской организации «Новосибирская ассоциация детских объединений» за проявленную активность. Важным этапом акции стала установка скамейки, изготовленной из переработанного пластика, собранного на берегах рек Кама, Дон, Обь, Терек и озера Байкал. Этот экологический объект будет напоминать о важности переработки и вторичного использования ресурсов.
Кубок чистоты за лучшую находку получили волонтеры, нашедшие «колесо бесконечности» – огромную резиновую шину. А красный разводной ключ отправится в музей «Вода России». Все желающие также посетили экологические мастерские, где смогли поиграть в спортивные игры, смастерить деревянные брелоки, раскрасить значки, создать мультфильм, изучить азы сортировки, сделать подвеску в технике макраме с речным камнем.
Подобные мероприятия способствуют осознанию важности защиты окружающей среды и привлекают внимание к глобальным экологическим проблемам, требующим совместных усилий всех жителей планеты.
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