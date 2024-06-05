В честь Дня молодежи в Новосибирской области устроят большой фестиваль

29 июня вместе со всей страной Новосибирская область присоединится к проведению Дня молодежи, который пройдет под девизом «Объединяем Россию!». Темами праздника станут Год семьи, а также объединение как ключевой смысл. Программа фестиваля, который состоится на площадке парка «Арена», представлена в ходе организационного комитета по подготовке и проведению Дня молодежи и пресс-конференции 5 июня.

Заседание организационного комитета провел заместитель губернатора Сергей Нелюбов, в частности, он подчеркнул, что в соответствии с распоряжением президента РФ ежегодно в последнюю субботу июня по всей стране отмечается День молодежи. «В этом году ключевой темой праздника станет «Объединяем Россию», а основными точками празднования – Молодежные столицы России – Москва и Владивосток, – отметил Сергей Нелюбов. – Новосибирская область вошла в число регионов, на территории которых пройдет фестиваль Дня молодежи по федеральной франшизе, разработанной Росмолодежью. Празднование включает в себя 8 направлений, которые предусматривают масштабное мероприятие на территории парка «Арена».

Как прокомментировал в ходе пресс-конференции по подготовке к Дню молодежи руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области Сергей Федорчук, фестиваль станет событием, благодаря которому каждый участник сможет погрузиться в разнообразие молодежных культур и сообществ, которые активно развиваются в Новосибирской области, а также узнать о возможностях для личного и профессионального развития. В парке «Арена» развернутся несколько тематических пространств, где можно проявить себя, раскрыть творческий потенциал, насладиться атмосферой молодости и искусства. На праздник приедут делегации от каждого района области.

Мероприятия пройдут по восьми актуальным направлениям: «Вместе с креативом», «Вместе с Родиной», «Вместе с добром», «Вместе со знаниями», «Вместе с новым», «Вместе с активным образом жизни», «Вместе с делом» и «Вместе с карьерой». Центром притяжения выступит главная сцена, где ежечасно будут проходить события выступления молодых исполнителей, фестиваль КВН и вечернее шоу «Истории большой страны». Малая сцена порадует гостей выступлениями резидентов музыкальных пространств Новосибирска и танцевальными батлами.

Одной из площадок станет фестиваль короткометражного кино «Вкратце». Для любителей активного отдыха и спорта будут действовать локация с нестандартными видами спорта: арчеритаг, кинбол и бампербол. Будет работать площадка пляжного волейбола, стритбола. Кроме того, программа включит в себя проведение фестиваля экстремальных видов спорта. Кроме того, крупные работодатели Сибири и не только представят свои компании и расскажут о карьерных возможностях для молодежи. Кульминацией праздника станет подведение итогов конкурса «Молодежная столица Новосибирской области».