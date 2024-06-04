Крови не пожалели: новосибирцы присоединились к акции «Неделя ИТ-донора»

Акция проходит 3–7 июня во многих городах России, в том числе в Новосибирске.
Новосибирское ИТ-сообщество присоединилось ко всероссийскому социальному проекту «Неделя ИТ-донора». В Новосибирской области проект реализуют министерство цифрового развития и связи региона совместно с Новосибирским клиническим центром крови.
4 июня проект поддержали сотрудники министерства и подведомственных учреждений – Центра защиты информации, Центра цифровой трансформации, Центра информационных технологий, Службы 112 – специалисты техподдержки, по сопровождению информационных систем, по информационной безопасности, инженеры, системные администраторы, проектные менеджеры, которые обеспечивают работоспособность и защиту критической информационной инфраструктуры регионального правительства.
В 16-ый раз кровь сдал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. «Участвуем в акции в четвертый раз. Проект масштабируется и в рамках страны, в нем уже 200 городов, и в рамках региона. Раньше выделяли под акцию один день. В этот раз, по просьбам представителей ИТ-сообщества, она проходит всю неделю, чтобы все желающие смогли поучаствовать в удобное для себя время. Кроме сотрудников министерства, Правительства, проект поддерживают учебные заведения и ИТ-компании», – подчеркнул Сергей Цукарь.
К проекту присоединились партнеры министерства – компании Информационные системы и сервисы, Smart Consulting, SoftMall, 1С Рарус, Ростелеком, Атом безопасность, Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники, НГТУ, НГУЭУ, СГУГИТ, члены Молодежного правительства Новосибирской области, студенты из Донецкой народной республики, которые проходят стажировку в регионе.
«84 медицинские организации региона получают компоненты донорской крови из нашего центра, ежедневно более 40-ка литров – это 250 доз. Мы поддерживаем инициативность корпоративных партнеров, стараемся работать с организованными группами, чтобы у нас было как можно больше регулярных, надежных, здоровых доноров», – отметила заместитель главного врача по медицинской части Новосибирского клинического центра крови Наталья Просвирина.
Проект зародился в 2020 году. Донорские акции ИТ-специалистов проходят два раза в год – летом и зимой. За 3,5 года в проекте приняли участие около пяти тысяч человек, которые собрали 720 литров крови и спасли более 3000 жизней. В Новосибирском клиническом центре крови ИТ-доноров ждут еще 5, 6, 7 июня с 12.00 до 14.30 часов. С собой нужно взять паспорт, первичным донорам также СНИЛС.
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