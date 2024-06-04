Крови не пожалели: новосибирцы присоединились к акции «Неделя ИТ-донора»

В 16-ый раз кровь сдал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. «Участвуем в акции в четвертый раз. Проект масштабируется и в рамках страны, в нем уже 200 городов, и в рамках региона. Раньше выделяли под акцию один день. В этот раз, по просьбам представителей ИТ-сообщества, она проходит всю неделю, чтобы все желающие смогли поучаствовать в удобное для себя время. Кроме сотрудников министерства, Правительства, проект поддерживают учебные заведения и ИТ-компании», – подчеркнул Сергей Цукарь.

К проекту присоединились партнеры министерства – компании Информационные системы и сервисы, Smart Consulting, SoftMall, 1С Рарус, Ростелеком, Атом безопасность, Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники, НГТУ, НГУЭУ, СГУГИТ, члены Молодежного правительства Новосибирской области, студенты из Донецкой народной республики, которые проходят стажировку в регионе.