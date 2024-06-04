Новосибирцев приглашают выбрать молодежную столицу региона

С 1 июня по 20 июня проходит голосование за присуждение статуса «Молодежная столица Новосибирской области». Целью конкурса является общественное признание и поддержка на региональном уровне лучших практик в сфере молодежной политики Новосибирской области.

«Статус «Молодежная столица Новосибирской области» дает возможность проведения областных и межрайонных мероприятий различной направленности для молодежи. Формируется годовой пакет проектов и программ из активностей различных ведомств на территории выбранного на конкурсной основе муниципального района или городского округа. Претенденту необходимо было предложить наилучшие условия в части обеспечения организационных вопросов, содержательных аспектов и софинансирования, инициировать областные и межрайонные события, которые предполагаются к реализации в течение года своими силами. Правительство региона софинансирует ключевое событие «Молодежной столицы» – День молодежи-2025», – рассказал руководитель департамента молодежной политики региона Сергей Федорчук.



Прием заявок на конкурс проводился с 22 апреля по 8 мая. Заявки на участие в конкурсе подали три района: Купинский, Куйбышевский и Новосибирский. Следующий этап – заочный, прошел с 13 по 19 мая. С 20 по 31 мая состоялись очные инспекционные выезды в муниципалитеты, вышедшие в полуфинал. По итогам выезда определились 2 финалиста: Купинский район и Куйбышевский район. Для проведения конкурса был образован организационный комитет по подготовке и проведению конкурса.



Народное голосование за присуждение статуса «Молодежная столица Новосибирской области» завершится 20 июня. По итогам голосования 29 июня, в День молодежи, в парке Арена Новосибирска будет объявлен победитель.