Новосибирцы высадили более 50 тысяч деревьев в рамках акции «Сад – связь поколений»

Организатором акции выступило минприроды региона при поддержке компании-партнера «Siberian Wellness/Сибирское здоровье», не только закупившей посадочный материал, но и принявшей коллективное участие в посадке леса.

Всего в рамках акции «Сад связь поколений» в Новосибирской области было посажено более 50 000 штук деревьев хвойных и ягодных видов пород.