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Новосибирцы высадили более 50 тысяч деревьев в рамках акции «Сад – связь поколений»

В Новосибирской области прошли мероприятия лесовосстановительной акции, посвященной Году Семьи.

минприроды НСО

В Новосибирской области прошла Всероссийская акция, присоединиться к ней и посадить саженцы плодово-ягодных культур смог каждый желающий.

На территории Мичуринского сельсовета вблизи поселка Юный Ленинец состоялось грандиозное мероприятие акции «Сад – связь поколений» – было высажено 8 тысяч саженцев сосны сибирской кедровой на площади в 2 гектара.

Дети, а возраст участников был от 2 лет, с удовольствием принимали участие в акции, работали почти наравне со взрослыми, со всей ответственностью и аккуратно помещая каждый саженец в лунку.

минприроды НСО
минприроды НСО
минприроды НСО

Организатором акции выступило минприроды региона при поддержке компании-партнера «Siberian Wellness/Сибирское здоровье», не только закупившей посадочный материал, но и принявшей коллективное участие в посадке леса.

Всего в рамках акции «Сад связь поколений» в Новосибирской области было посажено более 50 000 штук деревьев хвойных и ягодных видов пород.

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