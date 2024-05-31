Новосибирцы присоединятся в онлайн-акции #СибирьчитаетПушкина

6 июня в рамках празднования 225-летия со дня рождения великого поэта и писателя, родоначальника русского и литературного языка Александра Сергеевича Пушкина, министерство культуры Новосибирской области проводит онлайн-акцию #СибирьчитаетПушкина.

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день, известный также как День русского языка. В этот день традиционно проходит множество культурных мероприятий, посвящённых творчеству великого поэта, литературе и русскому языку. В честь великого поэта, жителей региона приглашают присоединиться к акции - Сибирь читает Пушкина.

Для участия в акции необходимо сделать видеозапись чтения отрывка из любого художественного произведения А.С. Пушкина, продолжительностью не более 3-5 минут. Принять участие в Акции может любой желающий, видеоролик может сопровождаться театрализацией, музыкой, показом книг. Количество чтецов в одном ролике не ограничивается.

6 июня, в Пушкинский день России и День русского языка разместить видеоролики в социальных сетях с хештегом #СибирьчитаетПушкина.