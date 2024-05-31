В Новосибирской области состоялся День ИТ-карьеры Cookie fest

Четвертый раз в регионе прошел День ИТ-карьеры Cookie fest. Мероприятие правительства Новосибирской области собрало более 1 000 участников-соискателей и 40 компаний работодателей. В церемонии открытия принял участие вице-губернатор Юрий Петухов.

«Для Новосибирской области, как и для всей страны, актуален вопрос дефицита ИТ-кадров. В новом майском указе президента России Владимира Владимировича Путина о национальных целях наряду с другими обозначены цели «Технологическое лидерство», «Цифровая трансформация госуправления». Поэтому потребность в квалифицированных специалистах будет только расти. Наш регион является одним из центров подготовки кадров в России. У нас базируется 10 вузов и 14 колледжей, выпускники которых трудоустроены в компаниях по всей стране и за рубежом. Мы ежегодно увеличиваем контрольные цифры приема в учебных заведениях по специальностям инженерного и технологического профилей. Так, за последние три года количество бюджетных мест по ИT-специальностям в вузах выросло на 25%. В колледжах число бюджетных мест выросло более чем в два раза», – подчеркнул первый Юрий Петухов.