Акция «Спасибо, школа!»: новосибирцы отправляют письма своим учителям и одноклассникам

В числе первых к акции присоединился победитель конкурса «Учитель года России – 2023» Олег Янковский. Он рассказал, что его привлекает в работе, и передал эстафетную палочку для участия в акции Майе Майсурадзе, директору подмосковной Областной гимназии имени Е.М. Примакова.

Акция проходит с 20 мая по 20 июня. Принять участие в ней могут все желающие, опубликовав в социальных сетях пост с хештегами #Спасибошкола, #Минпросвещения или видеообращение со словами благодарности педагогам, наставникам, родителям или одноклассникам, а также создав уникальную открытку на сайте.

При помощи конструктора на сайте можно выбрать дизайн, написать поздравление и отправить открытку в мессенджере или по электронной почте, а также выложить в социальных сетях.

Впервые подобная акция благодарности проводилась Минпросвещения России в 2023 году. Тогда было создано и направлено адресатам более полумиллиона поздравительных открыток.