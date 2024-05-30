Новосибирцы смогут придумать фирменного персонажа для Чемпионата мира по бильярдному спорту

Федерация бильярдного спорта совместно с министерством физической культуры и спорта Новосибирской области объявили творческий конкурс по созданию фирменного персонажа чемпионата мира по бильярдному спорту в дисциплине «Пирамида — командные соревнования». Возраст участников не ограничен. Заявки на конкурс принимаются с 1 июня по 16 августа.

С 17 по 24 ноября в Новосибирске состоится чемпионат мира по бильярдному спорту в дисциплине «Пирамида — командные соревнования». В преддверии главного спортивного события года, организаторы проводят творческий конкурс по созданию фирменного персонажа.

Конкурс проводится с 1 июня по 31 августа в несколько этапов:

— с 1 июня по 16 августа — приём заявок и конкурсных работ;

— с 19 по 22 августа — отбор работ, набравших наибольшее количество голосов по оценке жюри;

— с 23 августа по 29 августа — открытое интернет-голосование за лучшую работу;

— с 29 по 31 августа — определение и награждение победителей.

В конкурсе могут принять участие новосибирцы всех возрастов, работы направляются на электронную почту mail@fbsnso.ru .

Маскот должен ассоциироваться с бильярдным спортом, включать в себя элементы, связанные с культурой Новосибирской области, Сибири или России; быть легко узнаваемым и привлекательным для разных возрастных групп.

Изображение маскота будет размещаться на сувенирной продукции чемпионата мира и станет основой для ростовой куклы.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

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