В Новосибирской области заработал информационный сервис «Единое окно»

Внедрение сервиса было реализовано по поручению первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова, который является ответственным за внедрение стандартов клиентоцентричности в регионе. О его запуске сообщила заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирина Савельева на заседании межведомственной рабочей группы по внедрению клиентоцентричности.



Анкеты об оценке удовлетворенности работой учреждений и ведомств размещены на их официальных сайтах, в госпабликах, местах приема граждан, Платформе обратной связи. После сбора информации ежеквартально будет проводиться анализ обратной связи, формироваться «Карта болей» и составляться план оптимизации процессов по оказанию услуг жителям области, работе с обращениями граждан.



Во исполнение поручения заместителя председателя правительства РФ – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко в Новосибирской области определены пять жизненных ситуаций регионального уровня для оптимизации в 2024-2025 годах: внешкольная занятость детей, управление многоквартирным домом, установление инвалидности, дошкольник, целевая помощь малоимущим. Они прошли экспертизу Аналитического центра при правительстве РФ и получили положительную оценку. Их внедрение значительно сократит число визитов в учреждение, количество предоставляемых документов и срок оказания услуги.



По итогам совещания первый вице-губернатор Юрий Петухов поручил масштабировать работу по сбору обратной связи по всем каналам взаимодействия с гражданами.