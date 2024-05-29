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Общество

В Новосибирской области заработал информационный сервис «Единое окно»

«Единое окно» — сервис по сбору обратной связи от жителей региона.

pxhere.com

Внедрение сервиса было реализовано по поручению первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова, который является ответственным за внедрение стандартов клиентоцентричности в регионе. О его запуске сообщила заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирина Савельева на заседании межведомственной рабочей группы по внедрению клиентоцентричности.

Анкеты об оценке удовлетворенности работой учреждений и ведомств размещены на их официальных сайтах, в госпабликах, местах приема граждан, Платформе обратной связи. После сбора информации ежеквартально будет проводиться анализ обратной связи, формироваться «Карта болей» и составляться план оптимизации процессов по оказанию услуг жителям области, работе с обращениями граждан.

Во исполнение поручения заместителя председателя правительства РФ – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко в Новосибирской области определены пять жизненных ситуаций регионального уровня для оптимизации в 2024-2025 годах: внешкольная занятость детей, управление многоквартирным домом, установление инвалидности, дошкольник, целевая помощь малоимущим. Они прошли экспертизу Аналитического центра при правительстве РФ и получили положительную оценку. Их внедрение значительно сократит число визитов в учреждение, количество предоставляемых документов и срок оказания услуги.

По итогам совещания первый вице-губернатор Юрий Петухов поручил масштабировать работу по сбору обратной связи по всем каналам взаимодействия с гражданами.

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