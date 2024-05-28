Новосибирские дети-сироты смогут обрести семью на лето

Новосибирцы на лето могут временно принять в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Городская социальная акция проводится с целью помочь детям, по разным причинам утратившим семью, обрести близких людей, получить опыт общения со взрослыми и сверстниками, познакомиться с семейными традициями и ценностями, получить яркие, позитивные впечатления от участия в семейном отдыхе.

Детей в семьи горожан передают временно, на срок не более трёх месяцев. При выборе семьи и срока пребывания в ней, учитывают мнение самого воспитанника. Благодаря такому формату сироты ощущают заботу и поддержку, обретают наставников и возможные приёмные семьи.

Как сообщили в департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска, сейчас в трёх центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, проживают более 140 детей.

Чтобы подготовить принимающие семьи, дать возможность поближе пообщаться кандидатам и воспитанникам, в новосибирских центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, состоятся дни открытых дверей:

Чтобы стать участниками акции и сделать каникулы сирот семейными, новосибирцы должны предоставить в орган опеки и попечительства по месту своего жительства копию паспорта, справку об отсутствии заболеваний или медицинское заключение. После проверки жилищных условий на два года выдаётся заключение о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью.

Подробную информацию об условиях временного принятия ребенка в семью можно узнать по телефону горячей линии управления по вопросам несовершеннолетних, опеки и попечительства мэрии города Новосибирска: 227-44-04 (в рабочие дни с 09.00 до 18.00; в вечерние и ночные часы с 18.00 до 09.00, а также в выходные дни работает автоответчик) и в территориальных отделах опеки и попечительства города Новосибирска.