Новосибирцы сдали почти 900 килограммов вторсырья на экоакции в Центральном парке

В Центральном парке Новосибирска состоялись экологические акции «Полезные крышечки» и «РаZрядка» —новосибирцы сдали 880 килограммов вторсырья.



«В субботу было собрано 408 килограммов пластиковых крышечек, 472 килограмма батареек. Благодарим всех, кто принял участие!» – сообщили в МУП «САХ». Полученный пластик идёт на переработку и производство посуды и лотков для домашних животных. На вырученные деньги приобретают оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году собранные новосибирцами крышечки позволили купить шесть слуховых аппаратов.



Акции проводятся при поддержке комитета охраны окружающей среды мэрии в рамках Всероссийской экологической акции «Марафон зеленых дел».