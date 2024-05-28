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Общество

Новосибирцы сдали почти 900 килограммов вторсырья на экоакции в Центральном парке

Жители принесли 408 килограммов пластиковых крышечек и 472 килограмма разряженных батареек.

pxhere.com

В Центральном парке Новосибирска состоялись экологические акции «Полезные крышечки» и «РаZрядка» —новосибирцы сдали 880 килограммов вторсырья.

«В субботу было собрано 408 килограммов пластиковых крышечек, 472 килограмма батареек. Благодарим всех, кто принял участие!» – сообщили в МУП «САХ». Полученный пластик идёт на переработку и производство посуды и лотков для домашних животных. На вырученные деньги приобретают оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году собранные новосибирцами крышечки позволили купить шесть слуховых аппаратов.

Акции проводятся при поддержке комитета охраны окружающей среды мэрии в рамках Всероссийской экологической акции «Марафон зеленых дел».

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