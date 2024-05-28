В 2024 году трудоустроят около семи тысяч новосибирских подростков

Об организации трудовой занятости подростков рассказала в рамках пресс-конференции заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова. «В прошлом году на временные работы, в свободное от учебы время, было трудоустроено 6 786 несовершеннолетних. В текущем году планируется найти работу для 7 тысяч подростков. В период временного трудоустройства за счет средств областного бюджета ребятам будет осуществляться выплата материальной поддержки в размере 3800 рублей», - отметила заместитель министра.

На сегодняшний день 142 работодателя региона предлагают вакансии на 1462 рабочих места, уже трудоустроены 772 подростка. Вакансии заявлены образовательными организациями, учреждениями социальной сферы и культуры, крупными промышленными предприятиями, а также индивидуальными предпринимателями.

Вожатый, ассистент, делопроизводитель, культорганизатор, оператор ЭВМ, курьер, садовник, подсобный рабочий, уборщик территорий – специалисты центров занятости населения подберут работу индивидуально для каждого подростка.