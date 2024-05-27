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Женщины, родившие до 25 лет, будут единовременно получать 200 тысяч рублей?

Законопроект, поощряющий молодых мам, хотят внести на рассмотрение в Государственную думу.

pixabay.com

ТАСС сообщает, что в Госдуму РФ планируют внести законопроект о выплатах за рождение ребенка женщинам до 25 лет. При этом пособие будет выплачиваться за каждого ребенка, который родится у женщины, пока она не достигнет 25-летнего возраста. Проект направлен на увеличение рождаемости в молодых семьях.

«Законопроектом предлагается выплачивать единовременное пособие именно молодым мамам в возрасте до 25 лет и вне зависимости от своего материального положения. Размер указанного пособия предлагается установить в размере 200 тыс. рублей», — сказано в пояснительной записке к законопроекту. 

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