Представители новосибирского бизнес-сообщества высадили две тысячи сосен в рамках «Марафона зеленых дел»

Участниками акции стали волонтеры предприниматели-клиенты центра «Мой бизнес» и их дети, сотрудники центра, юные Эколята и жители поселка. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской экологической акции «Марафон зеленых дел» и приурочено ко Дню российского предпринимательства.

Всего в экологической акции приняли участие более 100 человек. Под руководством специалиста регионального минприроды они высадили саженцы сосны обыкновенной сибирской.

«Саженцы сосны обыкновенной были бережно выращены в Бердском лесхозе: сначала в лесных яслях, затем в питомнике. Сегодня, благодаря волонтерам, 2000 штук молодых деревьев приобрели новый дом рядом с поселком «Юный Ленинец» на площади в полгектара. Посадка деревьев прошла в рамках «Марафона зеленых дел» и посвящена Дню предпринимательства. Уверена, что со временем, когда молодые деревья окрепнут, они будут радовать местных жителей», – поделилась куратор по развитию корпоративного волонтерства в Новосибирской области, специалист миприроды региона Лариса Серова.