Представители новосибирского бизнес-сообщества высадили две тысячи сосен в рамках «Марафона зеленых дел»

Высадка хвойных саженцев состоялась под поселком Юный Ленинец.
Участниками акции стали волонтеры предприниматели-клиенты центра «Мой бизнес» и их дети, сотрудники центра, юные Эколята и жители поселка. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской экологической акции «Марафон зеленых дел» и приурочено ко Дню российского предпринимательства.
Всего в экологической акции приняли участие более 100 человек. Под руководством специалиста регионального минприроды они высадили саженцы сосны обыкновенной сибирской.
«Саженцы сосны обыкновенной были бережно выращены в Бердском лесхозе: сначала в лесных яслях, затем в питомнике. Сегодня, благодаря волонтерам, 2000 штук молодых деревьев приобрели новый дом рядом с поселком «Юный Ленинец» на площади в полгектара. Посадка деревьев прошла в рамках «Марафона зеленых дел» и посвящена Дню предпринимательства. Уверена, что со временем, когда молодые деревья окрепнут, они будут радовать местных жителей», – поделилась куратор по развитию корпоративного волонтерства в Новосибирской области, специалист миприроды региона Лариса Серова.
Для «Моего бизнеса» это не первая добрая акция. На уровне региона центр курирует федеральный проект #Мойбизнеспомогает, в рамках которого предприниматели дарили новогодние подарки особенным детям, собирали канцелярию для первоклассников из нуждающихся семей, а также помогали обеспечить топливом нуждающиеся семьи с маленькими детьми.
«Социальная ответственность бизнеса – это глобальный тренд. Все больше компаний приходят к осознанию, что для успешного развития важно обращать внимание не только на финансовые показатели, но и выступать драйвером для позитивных перемен в стране и мире. Предприниматели региона активно подключаются к таким добрым акциям и вносят ощутимый вклад в восстановление и сохранение природы Новосибирской области», – рассказал руководитель центра «Мой бизнес» Михаил Космынин.
«Для нас важно приобщать предпринимательское сообщество к благотворительным инициативам и на собственном примере показывать, что забота об окружающем мире – это не только личная ответственность человека, но и важное направление в развитии бизнеса», — добавила заместитель руководителя центра «Мой бизнес» Евгения Сидоренко.
Инициатором «хвойного десанта» выступил Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС) – структурное подразделение центра «Мой бизнес». Посадки прошли при поддержке минприроды Новосибирской области и администрации Мичуринского сельского совета Новосибирского района.
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