В Новосибирской области собираются открыть единый ресурсный центр для молодых семей

В Новосибирской области ведется активная работа по поддержке молодых семей, формированию семейных ценностей и увеличению уровня активностей для семей с детьми. Данную деятельность в регионе осуществляет семейное пространство «Как дома» молодёжного центра «Содружество», которое 24 мая в рамках пресс-тура посетил руководитель департамента молодёжной политики региона Сергей Федорчук.

«Мы находимся в уникальном пространстве, которое занимается продвижением семейных ценностей, развитием и поддержкой семей в Новосибирске. Здесь реализуется много различных направлений: проходят образовательные встречи для молодых родителей, семейный совместный досуг, в рамках которого организовывают настольные игры, квизы, квесты, контактные игры, на постоянной основе проводятся встречи с клиническим психологом, коворкинг, где молодые родители могут заняться делом, пока дети находятся под присмотром нянь в игровой комнате. И на данный момент мы хотим расширить функционал этого пространства до ресурсного центра», – рассказал Сергей Федорчук.