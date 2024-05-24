В Новосибирской области собираются открыть единый ресурсный центр для молодых семей

О планах по созданию семейного пространства рассказал руководитель департамента молодежной политики региона Сергей Федорчук.
В Новосибирской области ведется активная работа по поддержке молодых семей, формированию семейных ценностей и увеличению уровня активностей для семей с детьми. Данную деятельность в регионе осуществляет семейное пространство «Как дома» молодёжного центра «Содружество», которое 24 мая в рамках пресс-тура посетил руководитель департамента молодёжной политики региона Сергей Федорчук.
«Мы находимся в уникальном пространстве, которое занимается продвижением семейных ценностей, развитием и поддержкой семей в Новосибирске. Здесь реализуется много различных направлений: проходят образовательные встречи для молодых родителей, семейный совместный досуг, в рамках которого организовывают настольные игры, квизы, квесты, контактные игры, на постоянной основе проводятся встречи с клиническим психологом, коворкинг, где молодые родители могут заняться делом, пока дети находятся под присмотром нянь в игровой комнате. И на данный момент мы хотим расширить функционал этого пространства до ресурсного центра», – рассказал Сергей Федорчук.
Сейчас планируется расширить функционал семейного пространства до комплексного центра по работе с молодыми семьями. Для создания ресурсного центра «Как дома» требуется перепланировать и отремонтировать единый комплекс помещений общей площадью 126 кв. метров. Уже разработана проектно-сметная документация, а также направлена заявка на участие во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в регионах России «Регион для молодых». Очный этап Всероссийского конкурса состоится 29 мая. Проект будет защищать руководитель департамента молодежной политики региона Сергей Федорчук.
За время работы пространства было реализовано семь проектов, направленных на поддержку молодых семей, общее количество участников составляет более 3000 человек. Среди них: «Супер-Мама» – проект, направленный на просвещение молодых мам в вопросах семейной ролевой идентификации; «ПапаМамаТур» – направлен на содействие формированию навыков туризма молодых семей с детьми; «СуперПапа» – направлен на повышение уровня активности и осознанности молодых отцов в процессе семейного воспитания и совместного досуга с ребенком.
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