День защиты детей для новосибирских ребят: танцевальные марафоны, флешмобы и «Атлас профессий»

В Новосибирской области проведут Неделю детства — какую программу запланированы для подрастающего поколения?
О мероприятиях, проводимых в учреждениях образования в Международный день защиты детей, а также в Неделю детства в Новосибирской области шла речь на пресс-конференции с участием министра образования Новосибирской области Марии Жафяровой, уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко, начальника отдела по вопросам семьи, материнства и детства министерства труда и соцразвития региона Натальи Базылюк, заместителя начальника регионального управления Роспотребнадзора Натальи Ильиных, заместителя начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Андрея Кузнецова и заместителя начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних регионального главка МВД Аксиньи Фальман.
Как отметила Мария Жафярова, в Международный день защиты детей в образовательных организациях региона запланированы различные мероприятия для обучающихся и их родителей регионального, муниципального и школьного уровня.
1 июня советники директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями совместно с Движением Первых организуют мероприятия во всех муниципальных районах и городских округах Новосибирской области. Так, в Усть-Таркском районе на территории Районного дворца культуры пройдет игровая программа «День веселья». Ребята смогут поучаствовать в конкурсе «Я и моя семья» - нарисовать мелками на асфальте картину, в мастер-классе по технике «Батик» (ручная роспись по ткани) и развлекательной программе с мыльными пузырями. В Баганском районе пройдет ярмарка талантов в Дома детского творчества, где коллективы художественной самодеятельности представят номера. Здесь же будут организованы площадки с мастер-классами игрового характера и продажа изделий декоративно-прикладного творчества, сделанных руками детей. В Новосибирском районе состоится торжественная церемония приема 70 детей в ряды Всероссийского детско-юношеского военно - патриотического общественного движения «Юнармия».
Кроме этого, в День защиты детей традиционное региональное мероприятие состоится на территории Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило, где будут организованы интерактивные площадки. Региональный дом Юнармии приглашает принять участие в мастер-классе по огневой подготовке, в акции «Письмо солдату», в выставке оружия и снаряжения. Команда студентов-волонтеров Новосибирского профессионально-педагогического колледжа организует профориентационную локацию с мастер-классами «Атлас профессий» и «Я – дизайнер», где ребята, а также их родители узнают о востребованных профессиях Новосибирской области и смогут поучаствовать в профессиональных пробах. Команда студентов колледжа промышленных технологий для посетителей проведет флешмобы, танцевальные марафоны, а для самых маленьких посетителей – танцы-повторяшки.
На площадке «Мое безопасное лето» специалисты Автомотоцентра с привлечением членов отрядов юных инспекторов движения (ЮИД), напомнят о правилах дорожного движения для велосипедистов, а также алгоритм перехода проезжей части на регулируемом и нерегулируемом пешеходном переходе.
Мария Жафярова также рассказала о мероприятиях, которые пройдут в Неделю детства:
«В Международный день защиты детей 120 лучших Юидовцев из муниципалитетов области заедут на областную профильную смену «Главная дорога» в парк им.О.Кошевого, которое пройдет с 1 по 10 июня. Ребята будут соревноваться в фигурном вождении велосипеда и самоката, в оказании первой помощи, примут участие в мастер-классах по фото и видео съемке «Искусство фотографии» и «Мое живое видео». Освоят основы актерского мастерства и поучаствуют в творческом смотре-конкурсе «ЮИД и Я - одна семья. Помимо этого, региональный детский технопарк «Кванториум» приглашает ребят 3 июня посетить свои мастер-классы по направления:Хайтек - «Я Инженер», VR/AR - «Начни с AR», Промробо - «Роботы на страже», IT - «Цифровые возможности для будущего», Медиа - «Летний марафон», Аэро - «Учимся летать».
Министр также сообщила, что с 27 мая в регионе начнут работать 68 лагерей с дневным пребыванием детей (ЛДП), в июне откроется еще 845 - с охватом 64301 детей. В июле продолжат работу 68 лагерей -с охватом 3107 детей, а в августе - 92 ЛДП - с охватом 3423 детей. Всего за лето в лагерях с дневным пребыванием отдохнет 70831 ребенок.
На пресс-конференции было уделено внимание готовности летних лагерей к приему детей и старте оздоровительной кампании. Также шла речь о мероприятиях по организации безопасного перевоза детей на массовые мероприятия.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства образования Новосибирской области minobr.nso.ru
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