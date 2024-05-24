День защиты детей для новосибирских ребят: танцевальные марафоны, флешмобы и «Атлас профессий»

О мероприятиях, проводимых в учреждениях образования в Международный день защиты детей, а также в Неделю детства в Новосибирской области шла речь на пресс-конференции с участием министра образования Новосибирской области Марии Жафяровой, уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко, начальника отдела по вопросам семьи, материнства и детства министерства труда и соцразвития региона Натальи Базылюк, заместителя начальника регионального управления Роспотребнадзора Натальи Ильиных, заместителя начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Андрея Кузнецова и заместителя начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних регионального главка МВД Аксиньи Фальман.

Как отметила Мария Жафярова, в Международный день защиты детей в образовательных организациях региона запланированы различные мероприятия для обучающихся и их родителей регионального, муниципального и школьного уровня.

1 июня советники директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями совместно с Движением Первых организуют мероприятия во всех муниципальных районах и городских округах Новосибирской области. Так, в Усть-Таркском районе на территории Районного дворца культуры пройдет игровая программа «День веселья». Ребята смогут поучаствовать в конкурсе «Я и моя семья» - нарисовать мелками на асфальте картину, в мастер-классе по технике «Батик» (ручная роспись по ткани) и развлекательной программе с мыльными пузырями. В Баганском районе пройдет ярмарка талантов в Дома детского творчества, где коллективы художественной самодеятельности представят номера. Здесь же будут организованы площадки с мастер-классами игрового характера и продажа изделий декоративно-прикладного творчества, сделанных руками детей. В Новосибирском районе состоится торжественная церемония приема 70 детей в ряды Всероссийского детско-юношеского военно - патриотического общественного движения «Юнармия».

Кроме этого, в День защиты детей традиционное региональное мероприятие состоится на территории Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило, где будут организованы интерактивные площадки. Региональный дом Юнармии приглашает принять участие в мастер-классе по огневой подготовке, в акции «Письмо солдату», в выставке оружия и снаряжения. Команда студентов-волонтеров Новосибирского профессионально-педагогического колледжа организует профориентационную локацию с мастер-классами «Атлас профессий» и «Я – дизайнер», где ребята, а также их родители узнают о востребованных профессиях Новосибирской области и смогут поучаствовать в профессиональных пробах. Команда студентов колледжа промышленных технологий для посетителей проведет флешмобы, танцевальные марафоны, а для самых маленьких посетителей – танцы-повторяшки.