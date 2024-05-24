Новосибирцы — среди лидеров всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови и костного мозга

Новосибирский клинический центр крови получил высокую оценку организаторов X всероссийского конкурса «СоУчастие» и внесен в шорт-лист лауреатов и победителей премии. Центр крови неоднократно становился победителем и лауреатом премии. В сентябре 2021 года он занял первые места сразу в трех номинация: «Донор крови – донор костного мозга», «В кадре – донорство» и «Помощь у нас в крови».



Служба крови Новосибирской области снабжает компонентами донорской крови 91 медицинскую организацию – это более 100 тысяч доз различных компонентов высокого качества в год. Государственное задание по заготовке цельной донорской крови в регионе ежегодно выполняется на 100%. Количество доноров, сдавших кровь 2023 году превысило 24 000 человек. Из них первичных – 6 245. Всего было заготовлено более 34 тысяч литров цельной донорской крови.



В этом году в шорт-лист премии «СоУчастие» вошло 90 организаций и индивидуальных участников, продемонстрировавших инновационный подход к популяризации донорства в России. Традиционно лидерами по количеству проектов, попавших в шорт-лист, становятся учреждения службы крови. В этом году станции переливания крови прислали 47% проектов от общего количества заявок. В тройку лидеров по количеству работ также вошли волонтерские и некоммерческие организации и индивидуальные участники, среди которых донорские династии и инициативные группы.



Премия «СоУчастие» – общественная награда, учрежденная Координационным советом при Общественной палате РФ по донорству крови и костного мозга. Она призвана подчеркнуть вклад участников института донорства крови и ее компонентов и донорства костного мозга в сохранение жизни и здоровья граждан. Развитие и популяризация донорства соответствует целям и задачам нацпроекта «Здравоохранение».