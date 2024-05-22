В России более чем на 4% снизилось число детей-сирот

В России ведется систематическая работа по совершенствованию мер поддержки семей с детьми и профилактике социального сиротства. Об этом Лариса Фальковская рассказала в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной общероссийскому месяцу социальной и психолого-педагогической поддержки родителей в интересах детей «Азбука семьи: защищаем ребенка, помогая семье».

Госпожа Фальковская отметила, что численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по итогам 2023 года снизилась более чем на 4%.

«Это важный результат, которого удалось достичь в том числе благодаря организации бесплатной консультационной помощи родителям по вопросам развития, воспитания, обучения, социализации, профессионального самоопределения детей, а также по внутрисемейным отношениям. Помощь оказывается и гражданам, которые по разным причинам хотели бы принять к себе в семью детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. В целом у нас по итогам 2023 года снизилась более чем на 4% численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», – сообщила директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России.

Она уточнила, что работа ведется в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». С начала 2024 года от родительской общественности получено более 1 млн 800 тысяч обращений. Многие из них связаны с сопровождением детей с особыми потребностями. По всем поступающим вопросам с родителями работают профильные специалисты, которые обеспечивают адресную поддержку с учетом специфики запросов. Консультации проходят как в очном, так и в онлайн-формате.

«Поддержка семей очень важна, и совместными усилиями мы должны сделать все, чтобы дети развивались, умели решать жизненные вопросы и справляться с трудностями, чтобы они были счастливыми», – резюмировала Лариса Фальковская.