Вкусный ченч: Новосибирцы смогут обменять батарейки и крышечки на мороженое

В субботу, 25 мая, с 12.00 до 15.00 в Центральном парке культуры и отдыха можно будет обменять крышечки и разряженные батарейки на натуральное мороженое. В двух шагах от фонтана будет дежурить экомобиль МУП «САХ».

Обменный тариф прежний: одно сливочное лакомство полагается за килограмм батареек или полкилограмма крышечек. Крышки должны иметь маркировку в виде треугольника из стрелок и надписи внутри: 2, 02 или HDPE, помыты, высушены и рассортированы по цветам.

В поддержку международной премии «Мы вместе» организаторы устроят «оранжевую» фотосессию. Горожанам предлагают прийти в оранжевых платьях, шортах, футболках, бейсболках или в любой другой одежде этого цвета, сфотографироваться и получить оранжевые призы.

Собранное вторсырье пойдет в дело. Батарейки отправятся в Академгородок на производственный участок по утилизации элементов питания. Крышечки переработают в лотки и кормушки для кошек и собак, а на вырученные деньги приобретут слуховые аппараты для детей с тяжелой формой тугоухости.