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Общество

Более 55 тысяч многодетных родителей Новосибирской области получили сертификат на семейный капитал

В 2024 году сумма сертификата — порядка 147 тысяч рублей.

pxhere.com

Приобрести компьютерную технику или вложиться в покупку квартиры – многодетные семьи в Новосибирской области могут использовать средства областного семейного капитала по восьми направлениям.

Сертификат на областной семейный капитал – региональная мера поддержки, которая входит в национальный проект «Демография». Выплата действует в Новосибирской области с 2012 года. Сертификат уже получили более 55 тысяч многодетных родителей региона.
 
Как отметил заместитель начальника управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Дмитрий Радич, действующая с 2012 года региональная мера поддержки – областной семейный капитал – предоставляется в беззаявительном формате: номер сертификата присваивается семье при получении ею статуса многодетной. Распоряжаться средствами родители могут при достижении ребенком возраста полутора лет. Размер выплаты ежегодно индексируется, в этом году сумма сертификата – порядка 147 тысяч рублей.
 
Среди наиболее востребованных направлений использования средств меры поддержки: улучшение жилищных условий, приобретение автотранспорта и обучение ребенка. Набирают популярность подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения и покупка компьютерной техники.

Подробная информация о действующих в регионе выплатах и пособиях размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Работает горячая линия – 8-800-2500-201.

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