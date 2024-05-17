Более 55 тысяч многодетных родителей Новосибирской области получили сертификат на семейный капитал

Приобрести компьютерную технику или вложиться в покупку квартиры – многодетные семьи в Новосибирской области могут использовать средства областного семейного капитала по восьми направлениям.

Сертификат на областной семейный капитал – региональная мера поддержки, которая входит в национальный проект «Демография». Выплата действует в Новосибирской области с 2012 года. Сертификат уже получили более 55 тысяч многодетных родителей региона.



Как отметил заместитель начальника управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Дмитрий Радич, действующая с 2012 года региональная мера поддержки – областной семейный капитал – предоставляется в беззаявительном формате: номер сертификата присваивается семье при получении ею статуса многодетной. Распоряжаться средствами родители могут при достижении ребенком возраста полутора лет. Размер выплаты ежегодно индексируется, в этом году сумма сертификата – порядка 147 тысяч рублей.



Среди наиболее востребованных направлений использования средств меры поддержки: улучшение жилищных условий, приобретение автотранспорта и обучение ребенка. Набирают популярность подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения и покупка компьютерной техники.



Подробная информация о действующих в регионе выплатах и пособиях размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Работает горячая линия – 8-800-2500-201.