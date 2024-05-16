Новосибирцы высадят «Семейный лес» на берегу водохранилища

В регионе на берегу Новосибирского водохранилища 18 мая по инициативе регионального министерства природных ресурсов и экологии пройдет первая лесовосстановительная кампания для детей и взрослых – «Семейный лес».

Участники акции (семьи, в том числе с детьми) 18 мая 2024 года с 11.00 до 16.00 высадят свыше 12 000 саженцев ели на берегу Новосибирского водохранилища в Ордынском лесничестве и смогут тем самым приобщиться к труду лесоводов. Для участников подготовят необходимый инвентарь, посадочный материал, полевую кухню, для самых юных участников будут организованы интерактивные площадки.



Чтобы стать участником акции, необходимо зарегистрироваться по телефону: 8 (913) 012-06-63 (Анастасия Ларесс, минприроды региона). Организованный выезд на заказных автобусах запланирован на 9.00 от здания министерства (Новосибирск, Красный проспект, 25). Координаты проведения акции: 54.17843 81.63250.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области mpr.nso.ru