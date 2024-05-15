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Общество

В Новосибирской области учредили премию для лучших врачей

Ежегодный профессиональный конкурс «Врач года» будет проводиться по десяти номинациям.

pixabay.com

Губернатор Андрей Травников подписал постановление правительства Новосибирской области об учреждении премии победителям профессионального конкурса «Врач года» в размере 50 тысяч рублей.

Ежегодный профессиональный конкурс «Врач года» проводится по десяти номинациям в целях стимулирования профессиональной деятельности врачей и распространения передовых форм и методов работы. Организатор конкурса – министерство здравоохранения Новосибирской области. 

При определении победителей конкурсной комиссией учитываются опыт работы конкурсантов в сфере здравоохранения в Новосибирской области, личный вклад в развитие здравоохранения региона, рекомендации научных обществ, ассоциаций, руководителей органов и учреждений здравоохранения, ведущих ученых, а также  наличие наград и поощрений.

Торжественное подведение итогов конкурса, награждение победителей и участников конкурса будет происходить на церемонии, приуроченной ко Дню медицинского работника.

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