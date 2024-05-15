В Новосибирской области учредили премию для лучших врачей

Губернатор Андрей Травников подписал постановление правительства Новосибирской области об учреждении премии победителям профессионального конкурса «Врач года» в размере 50 тысяч рублей.

Ежегодный профессиональный конкурс «Врач года» проводится по десяти номинациям в целях стимулирования профессиональной деятельности врачей и распространения передовых форм и методов работы. Организатор конкурса – министерство здравоохранения Новосибирской области.



При определении победителей конкурсной комиссией учитываются опыт работы конкурсантов в сфере здравоохранения в Новосибирской области, личный вклад в развитие здравоохранения региона, рекомендации научных обществ, ассоциаций, руководителей органов и учреждений здравоохранения, ведущих ученых, а также наличие наград и поощрений.



Торжественное подведение итогов конкурса, награждение победителей и участников конкурса будет происходить на церемонии, приуроченной ко Дню медицинского работника.