Новосибирцев приглашают поучаствовать в донорской акции «Помоги делом!»

15 мая в 10.00 начнётся традиционная городская добровольческая донорская акция «Помоги делом!», сообщает Официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru. Участники смогут пополнить банк крови и вступить в Школу ответственных доноров.

Акция организована Новосибирской Ассоциацией детских объединений при поддержке управления молодежной политики и ГБУЗ НСО «Новосибирский клинический центр крови». Серия донорских мероприятий будет проходить в мобильном пункте переливания крови на площади им. Ленина 15 мая, 19 июня, 18 июля, 22 августа, 26 сентября.

Сдать кровь может любой гражданин России старше 18 лет с массой тела не менее 50 кг. Все доноры получат подарок от фабрики натурального мороженого «Купино» и браслет «Спасибо, донор!».

На мероприятии будет работать Школа ответственных доноров, чтобы вступить в её ряды, наставникам нужно с мая по октябрь 2024 года привлечь для участия в акции «Помоги делом!» не менее двух первичных доноров в возрасте от 18 до 30 лет, которые сдадут кровь трижды в указанные даты.

Организаторы акции предупреждают, что с вечера до дня сдачи крови донорам нельзя есть жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты и яйца. Утром нужно легко позавтракать хлебом, сухарями, сушками, отварными крупами и макаронами на воде без масла. Среди напитков лучше выбрать сладкий чай, соки, морсы, компоты, минеральную воду. Натощак сдавать кровь не нужно!

Всем желающим принять участие в донорской акции можно предварительно зарегистрироваться по телефону 227-59-88 (в будние дни с 9 до 18 часов) или по электронной почте NRabchikova@admnsk.ru.