Анна Терешкова: «Я приняла трудное решение завершить работу в мэрии Новосибирска»

Вице-мэр города, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Анна Терешкова заявила о том, что покидает свой пост.

«Я приняла трудное решение завершить работу в мэрии Новосибирска. Говорить о том, сколько всего мы сделали за 10 лет — наверное, нет смысла. Лучше и точнее горожан никто не оценит, — прокомментировала свой уход в личных соцсетях госпожа Терешкова. — Я понимаю, что моя работа не всегда воспринималась однозначно. По этому поводу есть известное выражение: не критикуют того, кто ничего не делает.

Вспомню самое, пожалуй, значимое: собственное здание получил театр Афанасьева (более 30 лет театр ждал своего помещения), пятая музыкальная школа, мемориальная картинная галерея Великой Отечественной войны, 6 библиотек модернизированы и получили статус модельных. Начаты работы по реконструкции музея – объекта культурного наследия «Дом, где работал Юрий Васильевич Кондратюк».

Вместе с великим Василием Лановым мы провели торжественную церемонию передачи Вечного Огня с Могилы Неизвестного солдата в Москве и зажгли от него Вечный огонь на Монументе Славы в Новосибирске.

Новосибирский Пост №1 вышел на международный уровень, наладил постоянные связи с Постом №1 города-побратима Минска, наши ребята несут Вахту Памяти в Минске и Бресте, а белорусские постовцы приезжают в Новосибирск.

Новосибирские молодежные площадки вошли в топ-300 лучших молодежных пространств России по версии Росмолодежи.

Наш молодежный психологический Центр «Родник» выиграл Всероссийский конкурс программ социализации подростков, пострадавших в зоне проведения специальной военной операции. Благодаря этому создан подростковый психологический центр «Движок» в Беловодске Луганской народной республики.

Мы провели десятки концертов для участников и членов семей участников специальной военной операции.

Мы реконструировали Михайловскую набережную, Затулинский дисперсный парк, Заельцовский парк, построили светомузыкальный фонтан в Центральном парке. В этом году мы провели голосование за новые проекты благоустройства – в нем участвовало более 230 тысяч горожан, которые фактически выразили деятельную поддержку курсу, которым мы двигались.

Площадь благоустраиваемых парков и скверов увеличилась в 40 раз! Простите за прямоту, но достигнутые объемы благоустройства даже не снились руководителям города 10 лет назад! И вряд ли такие объёмы можно будет повторить в будущем, особенно если отношение к команде профессионалов сложится неблагоприятно для людей, отдающих все свои силы на благо любимого Новосибирска.

Я чувствовала гордость за то, что являюсь частью команды развития Новосибирска, людей творческих, созидающих, думающих, преданных городу. Мне очень повезло – я работала с настоящими профессионалами, верными своему делу. Но рано или поздно приходит время двигаться дальше…»

Фото: Сергей Черных