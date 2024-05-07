Экскурсоводы и гиды-переводчики больше не смогут работать в Новосибирской области без подтверждения квалификации

Министерство экономического развития Новосибирской области, курирующее въездной и внутренний туризм в регионе, проведет очередные квалификационные экзамены 4 и 5 июня.

«Закон обязывает экскурсоводов и гидов-переводчиков проходить обязательную аттестацию раз в пять лет. Это необходимо для того, чтобы уберечь приезжающих гостей от дезинформации и низкого качества экскурсионного обслуживания. От компетентного и вдохновленного рассказчика зависит положительное впечатление о регионе у туриста. А сама экскурсия несет в себе важную идеологическую составляющую: сохраняет факты доподлинной истории и не черпает небылицы из интернета. С помощью обязательной аттестации мы сможем сформировать новое профессиональное, а не любительское сообщество, а наши гости получат квалифицированные туристские услуги», – рассказала заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

Квалификационный экзамен проводится в два этапа: в форме письменного тестирования и практического задания. Удовлетворительный результат тестирования является допуском к практическому заданию. Практическое задание представляет собой проведение соискателем части экскурсии и рассказ о конкретном объекте показа по его выбору. Экскурсоводы или гиды-переводчики с подтвержденным стажем работы более 3 лет допускаются к выполнению практического задания без прохождения тестирования.

По словам экскурсоводов, у опытного и профессионального гида экзамен не вызовет сложностей. «Считаю, что по регионам экскурсовод имеет право возить туристов только если он имеет достаточную квалификацию, – рассказывает экскурсовод Софья Котова, сдавшая экзамен в первой волне в январе 2023 года. – К своим экскурсиям я всегда готовлюсь, это вопрос ответственности. Экзамен, конечно, предполагает более широкое погружение в историю региона, что очень полезно для профессионала».

После успешной сдачи экзамена информация об аттестации гидов вносится в единый федеральный реестр. Гиды получают выписки из реестра и нагрудные идентификационные карточки сроком действия на 5 лет.

«Мы ведем работу по аттестации с 2023 года, в федеральный реестр уже включены больше 40 гидов, в том числе гиды, работающие на межрегиональном уровне и с инклюзивными группами. В настоящий момент прорабатываются предложения о мерах, которые будут приняты к тем гидам, которые не нашли времени или желания подтвердить свою квалификацию и продолжают свою деятельность без аттестации», – уточнила Анна Павлова.