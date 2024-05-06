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Общество

Больше 30% новосибирцев хотели бы увеличить продолжительность майских праздников

При этом почти треть опрошенных видят в длинных выходных потенциальный риск для здоровья — из-за обильных застолий.

pxhere.com

Команда «Ренессанс страхования» выяснила, как жители относятся к продолжительности майских праздников. Оказалось, что больше трети респондентов не устраивает их продолжительность: 31% респондентов хотели бы ее увеличить, 18% заявили, что эти весенние праздники, напротив, слишком длинные (из этих 18% больше половины были бы довольны продолжительностью три-четыре днями выходных с учетом субботы и воскресенья).

Наиболее активно за сокращение числа выходных выступали женщины. Самые юные респонденты, наоборот, чаще других выступали за увеличение продолжительности майских праздников.

Кроме того, опрос также показал, что 29% видят в длинных выходных потенциальные риски для здоровья — из-за перееданий и чрезмерного потребления алкогольных напитков.

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