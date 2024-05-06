Андрей Травников провел личный прием новосибирцев, посвященный Дню Победы

В частности, глава региона взял на контроль проведение капитального ремонта памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., установленного в с. Заречье Венгеровского района. Памятник открыт в 1976 году, сегодня его архитектурные элементы, ограждение, прилегающая территория нуждаются в ремонте и обновлении. Большая часть средств на проведение работ будут выделены в рамках государственной программы региона «Культура Новосибирской области». Капитальный ремонт памятника планируется завершить в сентябре 2024 года.

«Берем на контроль, в этом году работы нужно выполнить в полном объёме, как предусмотрено проектом», – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Также глава региона рассмотрел обращения ветеранов об оказании материальной помощи в проведении ремонта и газификации жилья, замене оконных и дверных блоков, подведении водопровода, распорядился оперативно выделить необходимые для проведения работ средства.

В ходе личного приема Андрей Травников поздравил ветеранов, их представителей, присутствующих на приёме, с наступающим праздником Победы, пожелал им здоровья и сил.