Выдающимся новосибирцам вручили государственные и региональные награды

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель законодательного собрания региона Андрей Шимкив вручили государственные награды Российской Федерации, поощрения президента России и награды Новосибирской области.

Андрей Травников подчеркнул: очень важно и почётно, что в последние годы именно на майской церемонии, приуроченной к празднику весны и труда, очень много наград вручается за многолетний труд, за личные и коллективные достижения во благо нашей Родины. «В последние годы мы вкладываем в наградную работу другой смысл. Они не просто – заслуженные и долгожданные, это – дань уважения тем людям, кто делает больше, чем им положено, зачастую далеко за рамками рабочего графика не из-за того, что далее последует награда, повышение оклада или премия, а из чувства ответственности перед выбранной профессией, перед своим делом, своими коллегами и коллективами.