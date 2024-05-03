Выдающимся новосибирцам вручили государственные и региональные награды

На церемонии в правительстве Новосибирской области было вручено более семидесяти наград.
Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель законодательного собрания региона Андрей Шимкив вручили государственные награды Российской Федерации, поощрения президента России и награды Новосибирской области.
Андрей Травников подчеркнул: очень важно и почётно, что в последние годы именно на майской церемонии, приуроченной к празднику весны и труда, очень много наград вручается за многолетний труд, за личные и коллективные достижения во благо нашей Родины. «В последние годы мы вкладываем в наградную работу другой смысл. Они не просто – заслуженные и долгожданные, это – дань уважения тем людям, кто делает больше, чем им положено, зачастую далеко за рамками рабочего графика не из-за того, что далее последует награда, повышение оклада или премия, а из чувства ответственности перед выбранной профессией, перед своим делом, своими коллегами и коллективами.
В числе высоких государственных наград были вручены: Орден Дружбы, Орден «За заслуги в культуре и искусстве», медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» II второй степени, почётные звания «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», почётные грамоты и благодарности президента Российской Федерации.
Ордена «За заслуги в культуре и искусстве» удостоена Людмила Жиганова – директор Новосибирского государственного областного Дома народного творчества. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в числе прочих, награждён Игорь Галл-Савальский – председатель общественной организации «Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов».
Торжественная церемония прошла в правительстве Новосибирской области. Всего было вручено более 70 наград.
Фото: nso.ru
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