Когда новосибирцам начислят пособия и пенсии в мае?

В график выплат пенсий и пособий по линии Отделения СФР по Новосибирской области в связи с праздничными и выходными днями внесены некоторые изменения.

В Новосибирской области выплатной период начинается с 3 числа каждого месяца. В этот день новосибирские семьи с детьми получают через банки целый ряд выплат и пособий. 3 мая, по обычному графику Отделением СФР по Новосибирской области будут перечислены в банки следующие пособия:

· единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

· пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

· выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет;

· ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих по линии СФР.

В этот же день, 3 мая в банки будет произведено перечисление ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала в связи с тем, что 5 число — единый день доставки данной выплаты — выпадает на выходной день. Напомним, что право на ежемесячные выплаты из средств маткапитала имеют семьи, чей доход не превышает два прожиточных минимумов на душу населения в регионе. Перечисление пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей будет произведено по графику — 8 мая.

Напоминаем, что все вышеперечисленные выплаты производятся за прошедший месяц, соответственно в мае новосибирцы получат данные пособия за апрель. Исключение составляют те семьи, которым пособие установлено впервые — они получают выплату в течение 5 рабочих дней после ее назначения.

Изменения коснутся и даты перечисления пенсий в банки: в связи с тем, что 11 число — дата перечисления в банки в регионе пенсий «первого потока» — выпадает на выходной день, пенсии в банки будут перечислены заранее — 8 мая. Пенсии, которые перечисляются «вторым потоком» 21 числа каждого месяца, будут перечислены в банки по графику. Напомним, что пенсии перечисляются за текущий месяц.

Выплаты перечисляются в течение всего дня. Зачисление средств на счета (карты) производит банк. По вопросам зачисления средств на счета гражданам необходимо обращаться в «свой» банк.

Те новосибирцы, кому перечисленные выплаты и пособия производятся почтовыми отделениями, получают их в соответствии с графиком, утвержденным Почтой России. Уточнить информацию о доставке пенсий в праздничные дни можно в почтовых отделениях.

По вопросам выплаты пенсий и пособий вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения СФР по Новосибирской области в рабочие дни c 8-30 до 17-15, позвонив по телефону 8 800 200 0502 (звонок бесплатный).