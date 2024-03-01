Новосибирцы могут записаться к нотариусу через портал Госуслуг

Для жителей Новосибирской области на портале Гусуслуг появилась возможность записаться к ближайшему нотариусу на удобное время. Можно выбрать одну из более чем 50 нотариальных услуг.

К проекту присоединилась уже почти половина региональных нотариусов, остальные должны подключиться в ближайшее время. Сервис тестировался в 8 регионах. Сейчас услуга доступна жителям всей страны. Самые популярными стали услуги: удостоверение доверенности, открытие наследства, согласие супруга на сделку, выдача свидетельства о праве на наследство, договор дарения и другие.