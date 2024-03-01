Новосибирцы могут записаться к нотариусу через портал Госуслуг

Также на портале можно загрузить электронные копии необходимых документов — это поможет нотариусу подготовиться к приему.
Для жителей Новосибирской области на портале Гусуслуг появилась возможность записаться к ближайшему нотариусу на удобное время. Можно выбрать одну из более чем 50 нотариальных услуг.
К проекту присоединилась уже почти половина региональных нотариусов, остальные должны подключиться в ближайшее время. Сервис тестировался в 8 регионах. Сейчас услуга доступна жителям всей страны. Самые популярными стали услуги: удостоверение доверенности, открытие наследства, согласие супруга на сделку, выдача свидетельства о праве на наследство, договор дарения и другие.
Записаться к нотариусу можно через форму для записи на Госуслугах выбрав свой регион, необходимую услугу, затем ознакомиться с перечнем документов. При желании можно загрузить их электронные копии – это поможет нотариусу подготовиться к приему. Далее выбрать специалиста, дату и время визита и нажать «Записаться к нотариусу». Запись на Госуслугах бесплатная, а услуги нотариуса оплачиваются на месте по установленным законом тарифам.
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