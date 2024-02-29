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В Новосибирской области зафиксирована нехватка врачей и фармацевтов

Нормой на кадровом рынке считаются значения в пределах 4-7,9 резюме на вакансию, у врачей этот показатель — 0,7.

pixabay.com

Эксперты провели исследование рынка труда в Новосибирской области и составили рейтинг дефицитных специалистов февраля, пишет НДН.ифно. По итогу двадцатку возглавили врачи и фармацевты. Исследование провели аналитики hh.ru.

Эксперты оценивали соотношение числа активных резюме и вакансий. Нормой считаются значения в пределах 4-7,9 резюме на вакансию, дефицитом — ниже четырех.

В регионе наибольший дефицит кадров оказался среди врачей —  0,7 резюме на одну вакансию. За ними следуют фармацевты (1), дворники (1,1), слесари, сантехники, агрономы, повара (по 1,2), медицинские сестры, автослесари и автомеханики (по 1,3), токари, фрезеровщики, шлифовщики (1,4), уборщики (1,5).

С десятого по двадцатое места «дефицитного рейтинга» —  швеи, портные, закройщики (1,5), автомойщики (1,6), мерчандайзеры (1,6), инженеры по охране труда и технике безопасности (1,7), администраторы магазинов и торговых залов, медицинские представители, продавцы-консультанты и кассиры (по 1,7), монтажники, электромонтажники, а также главные врачи и заведующие отделением (по 1,8).

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