Новосибирцы оказались среди лидеров по популярности онлайн-шопинга

Самым посещаемым сайтом у абонентов оператора в Сибири уже второй год подряд является Wildberries. На него приходится 90% от всего объёма израсходованного мобильного интернета. За год популярность маркетплейса выросла на 108%. Также в тройку любимых онлайн-магазинов входят Ozon (7%) и Мегамаркет (0,5%), который в этом году обошел по популярности корейский Joom.

Среди российских мультибрендовых онлайн-платформ сибиряки выбирают также Lamoda (спрос увеличился на 85%): здесь делают покупки жители Красноярского края, Хакасии, Кемеровской, Томской и Новосибирской областей. Жители Республики Алтай предпочитают Ostin. В Алтайском крае и Омской области особенно востребован бренд одежды Love Republic (трафик увеличился на 50%).

Кроме того, за год увеличился спрос на 129% на сайты корейской косметики, российских брендов одежды Sela (35%) и Befree (4%).

Аналитики МегаФона сооющают, что среди сибиряков больше всех гигабайт на онлайн-шопинг тратят красноярцы (на них приходится 33% от всего объёма израсходованного в макрорегионе трафика). Серебро — у жителей Алтайского края (23%), а почетное третье место с показателем в 17% досталось новосибирцам.